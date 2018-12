Bomvolle De Roma voor première Hollywood aan de Schelde morgen ADA

26 december 2018

12u57 0 Borgerhout Morgen vindt in De Roma de langverwachte Antwerpse première plaats van Hollywood aan de Schelde, de nieuwste film van Robbe De Hert. Zo een duizend tickets zijn al verkocht en er zijn er nog slechts een tiental te verkrijgen via de website van De Roma.

Twee jaar geleden leek het project nog op sterven na dood, maar door een crowdfunding campagne, de ‘Robbe de Hert Benefietavond’ in de Arenbergschouwburg en steun van Sven Gatz en de Stad Antwerpen, konden Robbe en zijn assistente Joke Sluydts terug aan het werk. Door de jaren heen interviewden ze tal van prominenten uit de filmwereld: nieuwe generaties als Adil El Arbi en Bilall Fallah, gevestigde waarden als Erik Van Looy en Jan Verheyen. Maar ook lang overleden groten als Hugo Claus, Bobbejaan Schoepen en André Delvaux komen aan bod. Die interviews worden afgewisseld met archiefbeelden, fragmenten uit bijna honderd jaar Vlaamse films en opnames op filmsets en premières.

In 2006 vond er al eens een try-out van ‘Hollywood aan de Schelde’ plaats in De Roma in het kader van Perspectief, een filmfestival met sociale kijk. De film werd toen al omschreven als een project waar Robbe de Hert 30 jaar aan werkte. Toch was de film nog niet af en bleef Robbe de Hert verder filmen.

De deuren van De Roma openen om 19.15 uur. Om 20 uur verzorgt Lukas De Vos een voorwoord. Na de film zal Robbe De Hert vragen beantwoorden. Opmerkelijk, de allereerste crowdfunder die geld gaf, overleed vorige week. Robbe zal de man op gepaste wijze eren na de vertoning van de film.

De laatste tickets zijn nog te koop via www.deroma.be