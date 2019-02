Blue Knights overhandigen 1.000 euro aan vzw Moeders voor Moeders ADA

18 februari 2019

17u38 0

Moeders voor Moeders heeft 1.000 euro gekregen van de Blue Knights, dat is een internationale motorclub met ook enkele afdelingen in België. Speciaal voor de overhandiging kwamen ook de Strangers nog eens langs bij de organisatie. Sinds de oprichting van Moeders voor Moeders zijn de Antwerpse zangers Peter van de vzw.

Om de drie jaar organiseert de motorclub een actie voor verschillende goede doelen. Dit jaar dus voor Moeders voor Moeders uit Borgerhout. De vzw zet zich al sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Een 160-tal vrijwilligers verdelen materiaal en voeding een gezinnen met jonge kinderen die het financieel niet gemakkelijk hebben.

“1.000 euro is misschien maar een druppel op een hete plaat maar we hopen dat we toch ons steentje kunnen bijdragen,” vertelt Swa Celis van Blue Knights. “Op deze manier willen we de motorclubs in een beter daglicht stellen. Meestal denk je bij het horen van een motorclub meteen aan het misdaadmilieu maar dat is slechts een kleine minderheid.” Bij Moeders voor Moeders zijn ze erg blij met de steun. “Dit is zeker geen druppel op een hete plaat. Wij leven volledig op basis van giften. Het is dus mede dankzij jullie dat we ons werk kunnen doen,” vertelt Christel Kuppens. De 1.000 euro zal naar de pot gaan die dient voor de aankoop van een koelwagen. “We zijn er bijna,” zegt Christel blij.