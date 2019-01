Blackberry Smoke doet De Roma eerste keer aan ADA

21 januari 2019

Blackberry Smoke uit Atlanta komt op 15 januari voor het eerst naar De Roma. De band staat bekend voor hun stevige gitaarsolo’s, doorleefde country en vingervlugge muzikanten. De band speelt southern rock, dat is stevige rock die afkomstig is uit het zuiden van de Verenigde Staten, met invloeden van country, bluesrock en hardrock. Ze spelen regelmatig als hoofdact maar ze treden ook op als voorprogramma van bands als ZZ Top, Lynyrd Skynyrd en Gov’t Mule. Inmiddels heeft Blackberry Smoke zes studioalbums uitgebracht, de meest recente is Find a light uit april 2018. Ticketverkoop start op 23 januari om 14 uur via www.deroma.be, 03 600 16 60 en Fnac.