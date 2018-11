Bistrot Miro: pure keuken, gezellige setting én klantvriendelijk prijzen

Restaurantrecensie BJS

27 november 2018

14u44 0

Het gezellige Bistrot Miro, aan het Moorkensplein in Borgerhout, heeft de score van 14 op 20 in Gault&Millau niet gestolen. De kaart pronkt met klassiekers als zesrib of vol-au-vent, maar dan in een moderne en culinaire versie.

“Let op de vloer, gerecupereerd uit de Handelsbeurs”, hadden vrienden ons gewaarschuwd. En inderdaad, de donkerhouten visgraatparket valt ons bij aankomst meteen op. Het zorgt samen met de warme belichting en de lange zwartlederen fauteuils voor een ‘vintage’ sfeertje.

De menukaart – en dat vinden we goed – is beperkt: we tellen een zestal voorgerechtjes, vier hoofdgerechten en drie desserts. Gelukkig eten we niet vegetarisch, want dat ontbreekt. De wijnkaart daarentegen is zeer uitgebreid.

Mijn vriendin gaat resoluut voor kaaskroketjes als voorgerecht. Chef Michael Roelants staat bekend om zijn kroketbereidingen, vandaar. De kroketjes, op klassieke wijze geserveerd met een fris slaatje, kunnen de verwachtingen niet helemaal inlossen. Ze zijn lekker, maar net iets te ‘gewoontjes’. Misschien had ze beter de mosselkroketjes besteld? We merken dat onze buurman die overheerlijk vindt.

Ik kies ravioli van eend: een voltreffer. De pasta is beetgaar en het sausje met eekhoorntjesbrood is in balans.

Als hoofdgerecht kiest mijn partner de Noordzeevis (wijting) met pompoen, jonge wortel, gebrande Cevenne-ui en ‘chermoula’ (Noord-Afrikaans sausje). Het moet gezegd: het visgerechtje is een plaatje én smaakt verrukkelijk. De wijting is krokant gebakken en perfect gaar. Het licht pittige sausje geeft het gerecht iets extra.

Zelf bestel ik de bistrot-klassieker zesrib Angus met champignonroomsaus en frietjes. Het keukenteam heeft de bakwijze ‘bleu chaud’ gerespecteerd. Het vlees is mooi gegrild, mals en sappig. Het roomsausje laat ik staan: dat zou de smaak geweld aandoen.

We sluiten onze avond af met het ‘seizoensdessert’: vers ijs, afgewerkt met fijngesneden appel en stukjes koek van zanddeeg. Een lekker, fris toetje, maar van onze sokken worden we niet geblazen.

We concluderen: Bistrot Miro staat voor simpele, pure keuken in een gezellige setting. De bediening is correct, maar wat toelichting bij de menukaart had gemogen. De gerechten zijn klantvriendelijk geprijsd: voor een driegangenmenu betaal je 41 euro.

Eten: 8/10, Bediening: 7/10, Comfort: 8/10

Sterren: 4/5

Bistrot Miro, Moorkensplein 28, 2140 Borgerhout

Open van dinsdag tot zaterdag vanaf 18u.

3-gangen: 41 euro, 2-gangen: 35 euro