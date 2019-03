Binnenplein Ecohuis krijgt groene make-over ADA

07 maart 2019

Het voorbije anderhalf jaar werd er gewerkt aan Mundo-a, het zwevende, duurzame kantoorgebouw aan de straatkant van het EcoHuis. Dit was het ideale moment om de hele site rond het EcoHuis aan te pakken. Zo werd de voorbije weken de riolering vernieuwd. Nu is het de beurt aan de binnentuin. Het bestaande beton wordt uitgebroken, waardoor er nu nog maar iets minder dan 22 procent van de tuinoppervlakte verhard is. De hele tuin bedraagt 504,29 vierkante meter, daarvan is 110,42 vierkante meter verhard voor de paden, 394,17 vierkante meter is onverhard. In het eerste jaar moeten de lage planten nog wat uitgroeien, maar vanaf april is het nieuwe tuinontwerp al te bezichtigen. Omdat de paden wel nog verhard worden, moet het EcoHuis even sluiten zodat het nieuwe beton kan uitharden. Burgers kunnen daardoor niet terecht in het EcoHuis en het Fluviuskantoor van woensdag 13 tot en met dinsdag 19 maart. Voor 13 maart en na 19 maart is het EcoHuis open volgens de reguliere openingsuren.