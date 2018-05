Bezieler De Roma in de bloemetjes gezet 16 mei 2018

02u46 0 Borgerhout Het was gisteren dag op dag 15 jaar geleden dat De Roma in Borgerhout de deuren opende. Om dat te vieren werd bezieler Paul Schyvens met een avondvullend programma in de bloemetjes gezet met optredens van Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Jan Decleir, Warre Borgmans en Jan De Smet.

Hij ruimde vijftien jaar geleden samen met vrijwilligers dertig containers aan puin om van de oude Cinema Romain opnieuw een levendige volksschouwburg te maken. De eerste vier jaar was De Roma een half jaar open en een half jaar dicht voor renovatie.





Maar het doorzettingsvermogen en de hands-on mentaliteit van Schyvens legde De Roma geen windeieren.





De volksschouwburg groeide uit tot een symbool van Borgerhout, met een gevarieerde programmatie en een bijzonder breed publiek. Vorig jaar vonden er 465 publieke evenementen plaats, goed voor 194.401 bezoekers.





Tegelijk was het gisteren ook een soort afscheidsfeest. In juni trekt Schyvens de deuren van De Roma definitief achter zich dicht en neemt Danielle Dierckx het over.





Eind februari ontving Schyvens de Ultima voor Cultureel ondernemerschap, een bekroning voor zijn carrière in de culturele sector. De jury loofde hem voor zijn grote hart voor mensen: "Hij weet een grote groep vrijwilligers dag in dag uit te motiveren om zich in te zetten voor De Roma." (ADA)