Bewoner probeert zelf brand te blussen 03 april 2018

Op de Bikschotelaan in Borgerhout heeft zondagnacht een hevige brand gewoed op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. De bewoner zelf probeerde de brand zelf nog te blussen en liep daarbij rookintoxicatie op. De man werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer kon niet verhinderen dat het appartement uitbrandde. De woning is onbewoonbaar. De oorzaak is vermoedelijke een defecte boiler. (NBA)