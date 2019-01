Betrapt: bestuurster (51) zonder rijbewijs rijdt rond in niet-gekeurde wagen met kind dat gordel niet draagt Sander Bral

30 januari 2019

15u39 0 Borgerhout Bij een politiecontrole in de omgeving van de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei hebben maar liefst 21 bestuurders het rode licht genegeerd. De politie stelde dinsdag nog 51 andere overtredingen vast tijdens de actie.

De verkeerspolitie hield dinsdag een controleactie rond de Turnhoutsebaan en de Plantin en Moretuslei in Borgerhout. Tussen het middaguur en middernacht werden door zichtbare inspecteurs en anonieme motorfietsen maar liefst 73 overtredingen vastgesteld.

Een dame werd betrapt zonder rijbewijs. Ze speelde dat vijf jaar geleden al kwijt en moest toen haar theoretisch rijexamen opnieuw afleggen, wat ze nooit gedaan heeft. Op de koop toe had ze een kind als passagier dat niet goed was vastgemaakt en was haar voertuig niet meer geldig gekeurd. Haar wagen werd in beslag genomen.

21 bestuurders negeerden het rode stoplicht, een bestuurder was niet in orde met zijn verzekering, een motorrijder reed op het fietspad, vijf bestuurders reden een vol kruispunt op en blokkeerden het, acht bestuurders reden in de verboden rijrichting, zeven bestuurders reden over een doorlopende witte lijn, zeven andere gecontroleerden negeerden de voorziene rijrichting, twee bestuurders maakten rechtsomkeer op plaatsen waar dat verboden is, twee asociale personen parkeerden zich op het voetpad, twee voertuigen waren niet geldig ingeschreven, twee fietsers en een voetganger negeerden het rode stoplicht, één iemand had zijn identiteitskaart niet op zak, een andere bestuurder beging een fout bij het voorsorteren en een buitenlandse chauffeur moest nog een openstaande boete van 53 euro ophoesten.