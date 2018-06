Betoging tegen onderdrukking in Marokko 19 juni 2018

Ongeveer 800 mensen hebben zaterdag betoogd tegen de militaire onderdrukking in de Noord-Marokkaanse regio Rif. Wie daar in opstand komt tegen de regering, wordt volgens de betogers naar de gevangenis gestuurd of gedood. De actievoerders willen de internationale aandacht trekken, zodat de onderdrukking van duizenden mensen stopt. Van de Kerkstraat ging de betoging richting Pothoekstraat en zo langs Park Spoor Noord naar het Sint-Jansplein. De manifestatie verliep zonder incidenten. (BJS)