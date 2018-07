Bestuurder moskee vrijgelaten in onderzoek zedenfeiten 28 juli 2018

02u46 0

Moskeebestuurder Bachir B. is met een elektronische enkelband vrijgelaten uit de gevangenis. De man zat sinds midden februari in de cel op verdenking van aanranding en seksueel misbruik van een minderjarig meisje dat koranles volgde in moskee El Fath in Borgerhout.





Een medewerker van de moskee maakte een kort gsm-filmpje van de zedenfeiten. De man heeft de feiten gedeeltelijk toegegeven.





De speurders zijn op zoek naar een tweede, langer gsm-filmpje waarop de aanranding duidelijker in beeld komt. Daarvoor willen zij op rogatoire commissie naar Marokko. Door het overlijden van een medewerker op de Belgische ambassade in Marokko raakt deze rogatoire commissie niet uitgevoerd.





Advocaat Philippe Carsau: "Die vertraging is volledig buiten de wil van mijn cliënt. Daarom wordt hij nu ook vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is opgelucht dat hij terug bij zijn familie is en houdt zich verder beschikbaar voor het onderzoek." (PLA)