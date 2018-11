Bestuurder kritiek door aanrijding bij aanschuiven rood licht Sander Bral

23 november 2018

Op het kruispunt van de Luitenant Lippenslaan met de Noordersingel in Borgerhout is donderdagavond een bestuurder zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De vijftigjarige man reed volgens een getuige richting het kruispunt, maar vertraagde niet toen hij het rode stoplicht naderde. De man reed met zijn voertuig in op een wagen die voor het rode licht stond te wachten. Bij aankomst van de medische hulpdiensten bleek dat de man in levensgevaar verkeerde. De man werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis voor verzorging. De inzittenden van het voertuig dat werd aangereden kwamen er zonder kleerscheuren van af.