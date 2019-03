Bestuurder knalt op vuilnisbak die op 64-jarige man valt Sander Bral

Op het Terloplein in Borgerhout is maandagavond een 64-jarige man lichtgewond geraakt. De man was afval aan het weggooien in de daarvoor voorziene containers, toen de bestuurder van een personenwagen, komende uit de Statielei, de controle over het stuur verloor. De wagen ramde de paaltjes rond het plein en de afvalcontainer, die tegen de man botste. Daarbij liep de man lichte verwondingen op. De bestuurder verklaarde zelf dat hij zestig kilometer per uur reed en door de verkeersdrempel de controle over het stuur verloor. De Statielei en het Terloplein maken deel uit van een zone dertig. Hij raake zelf niet gewond, maar zijn voertuig moest wel getakeld worden.