Bestuurder (75) zwaargewond na frontale aanrijding Sander Bral

04 januari 2019

Aan de Arthur Matthyslaan in Borgerhout zijn donderdag twee wagens frontaal tegen elkaar gebotst. Eén van de bestuurders kwam van de Jozef Verbovenlei en reed in de richting van de rotonde aan de Dokter van de Perrelei. De bestuurder zag een wagen uit de tegenovergestelde richting vanuit de rotonde komen en de twee partijen reden frontaal op elkaar. De eerste bestuurder (56) liep lichte verwondingen op en werd naar het AZ Monica gebracht. De bestuurder die van de rotonde kwam, raakte bewusteloos. Een medisch urgentieteam had zich over hem ontfermd. De 75-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaargewond maar buiten levensgevaar. De voertuigen waren niet meer rijvaardig en werden getakeld. Door het ongeval was er wel verkeershinder.