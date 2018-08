Bekende inbreekster (23) met mes gevat 01 september 2018

02u43 0

Een 43-jarige man merkte donderdagavond bij zijn thuiskomst in de Sint-Erasmusstraat in Borgerhout op dat een vrouw bezig was met een inbraak in zijn woning. De 23-jarige vrouw had verschillende zakken gevuld met spullen en bedreigde het slachtoffer met een mes toen de man haar betrapte. De politie kwam ter plaatse en het snelleresponsteam kon de vrouw overmeesteren. Het mes werd aangetroffen in de badkamer. In de twee rugzakken die de vrouw had klaargelegd werden onder meer elektronica en juwelen van het slachtoffer aangetroffen. De vrouw was bovendien bekend voor verschillende feiten van zware diefstal. Ze werd gearresteerd en opgesloten. (BSB)