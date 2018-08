BBC komt filmen in De National HERONTDEKTE CINEMA VIERT 100STE VERJAARDAG DAVID ACKE

06 augustus 2018

02u23 0 Borgerhout 500.000 euro, dat cadeau voor haar 100ste verjaardag krijgt De National, de herontdekte cinema in Borgerhout, van de Vlaamse overheid. Met dat geld wordt het dak vernieuwd en het gebouw geïsoleerd. Bovendien ontvangt De National dit najaar de crew van de BBC-reeks The Missing voor opnames.

Er wordt hard voortgewerkt om van De National opnieuw een culturele hotspot te maken in hartje Borgerhout. Het hele gebouw is ondertussen leeggemaakt. Nu kan gestart worden met schilderwerken. "De muren krijgen een likje verf, maar ook het balkon en de deurlijsten volgen nog. Hepende handen zijn welkom", vertelt zaakvoerder Stefan De Virgilio.





500.000 euro

Twee weken geleden kreeg de cinema van de Vlaamse overheid een vroeg verjaardagscadeau in de vorm van 500.000 euro. Daarmee zal de schil van het gebouw aangepakt worden. "Daarmee kunnen we het gebouw isoleren en het dak aanpakken. Daarnaast zal ook het sanitair vernieuwd worden. Dat staat de komende weken allemaal op de planning, zodat we in oktober De National opnieuw kunnen openen", aldus Stefan.





Op 9 september doet De National opnieuw mee met Open Monumentendag.





"Dat wordt een speciale editie. De National viert dan zijn 100ste verjaardag, samen met De Roma die 90 wordt en het districtshuis van Borgerhout dat 130 jaar oud is. Er zal een bezoekerstoer georganiseerd worden langs de drie gebouwen", kan Stefan al verklappen. De laatste week van september, voor de grote opening wordt er een themaweek georganiseerd. "Die week spreken we elke dag een andere doelgroep aan. Zo is er een Holebidag, een seniorendag, een jeugddag en een dag voor volwassenen. We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen. Op de seniorendag zal Radio Minerva langskomen om plaatjes te draaien."





Roze tegels

Ondertussen vindt ook het buitenland stilaan de weg naar De National. In het najaar ontvangt de cinema de crew van de BBC-reeks The Missing. "De zaal wordt een soort homobar en een klein bureautje wordt een kamer van een prostitué. De BBC heeft heel het kamertje al laten betegelen in het roze", vertelt Stefan. Aan de buitenkant werd al even een neonlicht opgehangen van het woord 'Seks' en dat had opvallende gevolgen.





"Een aantal vrijwilligers geldschieters dreigden te stoppen omdat ze niet wilden meewerken aan een sekscinema", lacht de uitbater. Gelukkig draaiden deze mensen meteen bij toen Stefan uitlegde dat het maar voor opnames was. De Engelse zender zal tot oktober opnames maken voor Baptiste, een spin-off van de populaire misdaadserie The Missing.