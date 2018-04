Basisschool Mariagaarde krijgt schoolstraat 24 april 2018

Een stuk van de Griffier Schobbenslaan is sinds gisteren een schoolstraat geworden. De basisschool Mariagaarde in die straat heeft te kampen met parkeerproblemen en drukte aan de schoolpoort.





De stad Antwerpen heeft het stuk van de Griffier Schobbenslaan tussen nummer 40 en het einde van de Weerstandlaan nu het statuut van schoolstraat gegeven. De toegang is verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 15.20 tot 15.50 uur. Op woensdag van 8.10 tot 8.40 uur en van 11.55 tot 12.25 uur.





Het is een proefproject dat loopt tot 31 december en daarna geëvalueerd wordt. (BJS)