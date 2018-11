Badminton eens in blacklight ADA

16 november 2018

Zo een zeshonderd leerlingen uit verschillende Antwerpse lagere scholen trokken in fluo uitrusting richting de sporthal voor een partijtje blacklight badminton te spelen. De lijnen van de sporthal, het net en het pluimpje kregen voor de gelegenheid ook een fluo-tintje. Met deze ludieke actie wilde badmintonclub Amateurs hun vijftigste verjaardag extra in de kijker zetten. Voor de kinderen was het een erg bijzondere ervaring en een extra uitdaging om op het pluimpje te slaan.