Auto knalt tegen gevel 30 juli 2018

Een wagen belandde zaterdagnamiddag in de Eugeen Joorsstraat tegen een gevel . Een voetgangster op het zebrapad kon nog net op tijd wegspringen en kwam er met de schrik vanaf.





Volgens getuigen reed de man tegen hoge snelheid door de 's Herenstraat en verloor hij in de bocht de controle over het stuur. De 28-jarige bestuurder reed bovendien onder invloed van alcohol. Hij weigerde alle medewerking toen de politie zijn rijbewijs wilde intrekken. (VTT)