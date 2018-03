Arop-site Engelselei terug naar tekentafel 24 maart 2018

02u42 0

De omstreden ontwikkeling van de Arop-site in Borgerhout wordt herzien. Projectontwikkelaar Van Eerd trekt zijn vergunningsaanvraag in. Zelf wil zaakvoerder Marc Van Eerd daarover geen commentaar kwijt. Behalve dat 'dit geen fijne dag is'. Wellicht gaat hij nu met de stad en de buurt rond de tafel zitten om te komen tot een afgeslankte versie.





112 appartementen, een school, een vestiging van Aldi en 254 ondergrondse parkeerplaatsen: zo wilde Van Eert graag de 6.000 m² grote site van de voormalige beschutte werkplaats Arop aan de Engelselei invullen. Maar er kwam tegenwind. Van AG VESPA, de welstandscommissie én van de lokale N-VA-afdeling. De impact op de leefbaarheid van de buurt zou té groot zijn. Projectontwikkelaar Van Eerd besliste vrijdag om zijn plan in te trekken. Hoe het nu verder moet, is niet helemaal duidelijk.





Frederik Picard, woordvoerder van de buurt, hoopt op productief overleg. "We zijn niet tégen een ontwikkeling van deze kankerplek. Maar het originele plan oversteeg de draagkracht. Vooral de supermarkt zien we niet zitten. Het volume van de woontoren van acht verdiepingen is ook te groot. Hoeveel kleiner het moet? Dat zal overleg uitwijzen." Lisa Geets (N-VA) vindt de intrekking een nieuwe kans om na te denken over de échte noden voor de buurt. "Er moet ook genoeg ademruimte zijn." (PHT)