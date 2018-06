Antwerps-Brussels team mag Peperbus herinrichten 19 juni 2018

02u54 0 Borgerhout Een consortium, gevormd door het Antwerpse FVWW architecten en het Brusselse Origin, zal de Sint-Jan Evangelistkerk - ook bekend als Peperbus - in Borgerhout een nieuwe invulling geven.

De Sint-Jan Evangelistkerk zal omgevormd worden tot het hoofdkwartier van UNIZO Antwerpen, met een grote toegankelijkheid voor de buurt. Het winnende team maakt van het middenschip de meest publieke ruimte, geflankeerd door afsluitbare co-workingspaces, conceptstores en workshopruimte. Het koor zal ingericht worden als districtsbibliotheek. "De bibliotheek kan een mooie aanvulling zijn en tegelijk de buurt betrekken bij de Peperbus. Of de bibliotheek er ook echt komt, is nog niet beslist, maar op de mogelijkheid is er alvast", vertelt architect Wouter Willems. De UNIZO-kantoren worden georganiseerd in de galerijen op de verdieping van de zijbeuken, die verbonden worden met een transparant volume. Er wordt ook in beperkte mate in horeca voorzien die ook buiten de openingsuren van het gebouw beschikbaar zal zijn.





Eind augustus verhuist UNIZO Provincie Antwerpen al met de kantoren en medewerkers naar een nieuwe locatie. De ondernemersorganisatie verkocht haar huidige gebouwen aan de Oude Leeuwenrui en neemt over twee maanden haar intrek in het Coveliersgebouw van de provincie Antwerpen in de Boomgaardstraat, omdat de Peperbus pas later klaar zal zijn. (ADA)