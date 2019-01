Anna-Maria (8) is geboren in België, spreekt alleen Nederlands, maar dreigt nu met ouders en zusje (2) uitgewezen te worden Antwerpse school De Reuzepoort start petitie tegen opsluiting in Steenokkerzeel David Acke

21 januari 2019

11u15 0 Borgerhout Het achtjarige meisje Anna-Maria, haar tweejarig zusje en hun ouders dreigen het land te worden uitgezet. Tot de definitieve beslissing valt, worden ze opgesloten in Steenokkerzeel. Basisschool De Reuzenpoort, waar Anna-Maria in het tweede leerjaar les volgt, reageert verbolgen en start een petitie om het gezin hier te houden. “Het is een modelgezin dat enkel het beste wil voor hun kinderen.”

Voor de leerlingen, leerkrachten en directie van basisschool De Reuzepoort is 2019 gestart met een serieuze opdoffer. De achtjarige Anna-Maria dreigt samen met haar tweejarig zusje en hun ouders het land te worden uitgezet richting Armenië, het land van herkomst van de ouders. Tien jaar geleden vluchtten de ouders het land uit richting België. Anna-Maria werd hier geboren en liep al die tijd school in België. Dat net zij dreigen het land te worden uitgezet, is voor de leerkrachten en directie van de basisschool onbegrijpelijk. “Deze mensen zijn enorm begaan met de toekomst van hun kinderen en willen enkel het beste voor hen. Anna-Maria is een verstandig meisje, maar kampt met een taalontwikkelingsstoornis. Ze beheerst het Nederlands, maar heeft logopedie nodig om op school mee te kunnen. Haar ouders zorgden ervoor dat ze haar oefeningen deed en waren altijd in orde met taken. Een echt modelgezin, ,vertelt directeur Mieke Elaut.

Geen woord Armeens

Toen Anna-Maria op 8 januari niet op school verscheen, vermoedden de leerkrachten dat er iets aan de hand was. “De ouders verwittigen ons altijd meteen wanneer Anna-Maria ziek is en dus niet naar school kan komen. Maar die ochtend hadden we niets gehoord,” gaat Elaut verder. Tot de beste vriendin van de ouders op school verscheen en het verhaal vertelde dat Anna-Maria, haar zusje en haar ouders opgesloten werden in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel.

Je krijgt van de leerlingen vragen of Anna-Maria stout geweest is en waarom ze naar de gevangenis moet. Je krijgt dat moeilijk uitgelegd aan die kinderen. Bovendien hebben ze geen afscheid kunnen nemen van haar Directeur Mieke Elaut

“De hele school was met verstomming geslagen. We waren verontwaardigd en boos. Hoe kunnen zulke mensen van de ene dag op de andere uit hun bed gehaald worden en opgesloten worden?”. Een delegatie van de school trok meteen naar Steenokkerzeel om het gezin op te zoeken. “We wilden tonen dat we begaan waren met hen en dat ze er niet alleen voor staan. Tegelijk willen we zoveel mogelijk mensen mobiliseren om dit onrecht aan te pakken en ervoor zorgen dat dit gezin mag blijven. In Armenië hebben zij geen toekomst. Anna-Maria spreekt geen woord Armeens,” aldus de directeur.

Ook voor de klasgenootjes van het tweede leerjaar van Anna-Maria is dit erg moeilijk te vatten. “Je krijgt vragen of Anna-Maria stout geweest is en waarom ze naar de gevangenis moet. Je krijgt dat moeilijk uitgelegd aan die kinderen. Bovendien hebben ze geen afscheid kunnen nemen van haar. Anna-Maria zou op 9 januari jarig zijn en allerlei lekkers meebrengen. Daar keek iedereen enorm naar uit.”

Petitie

Om het gezin alsnog in België te houden, startte de school een petitie. Ze eisen dat de kinderen onmiddellijk worden vrijgelaten en dat het gezin uiteindelijk in België mag blijven om verder te werken aan hun toekomst. “Het enige wat die ouders willen is hun kinderen een toekomst geven die ze verdienen. Zoals elke ouder. En die toekomst zullen ze niet in Armenië vinden.”

Wie wil kan de petitie tekenen via www.petities24.com/anna-maria_moet_blijven.