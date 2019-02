Al 32.000 euro ingezameld voor renovatie foyer De Roma ADA

08 februari 2019

13u53 0 Borgerhout Help De Roma in de lift. Onder die naam startte de Antwerpse volksschouwburg De Roma in december een grote fondsenwerving op voor de renovatie van de foyer. Na anderhalve maand staat de teller op 32.000 euro.

In totaal is De Roma op zoek naar 100.000 euro. Dat geld is nodig om de authentieke foyer te kunnen behouden. Verschillende onderdelen vragen om een groot onderhoud. Zo zijn de geluidspanelen aan het plafond versleten, zijn de authentieke deuren dringend aan onderhoud toe en moet de elektriciteit en verlichting vervangen worden. Ook de toog heeft zijn beste tijd gehad en moet heringericht worden om de vele bezoekers efficiënter te kunnen bedienen. Tot slot staat ook de installatie van een lift op het verlanglijstje van De Roma.

Als alles volgens plan loopt, starten de renovatiewerken deze zomer en opent de vernieuwde foyer bij de start van het nieuwe seizoen in september. Wie mee wil doen met ‘Help De Roma in de lift’ vindt alle informatie op www.deroma.be/indelift. Storten (100 euro) kan op BE 237 340077682 91 met vrije mededeling: ‘Help De Roma in de lift’.

Alle donateurs van ‘Help De Roma in de lift’ worden als eerste uitgenodigd op de opening van de nieuwe foyer en krijgen een exclusieve uitvergrote foto van De Roma.