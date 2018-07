Agressieve fietser valt politie aan 11 juli 2018

De lokale politie van Antwerpen heeft maandagavond een 33-jarige fietser gearresteerd die agressief reageerde tijdens een controle. Voordat de man kon worden tegengehouden, vluchtte hij een snackbar in en ging hij de agenten te lijf met keukengerei.





De politie had gezien hoe de fietser het rode licht genegeerd had, toen hij vanuit de Helmstraat de Turnhoutsebaan op reed. De man werd aan de kant gezet, maar voor de agenten hem konden aanspreken, zette hij het op een lopen. Zijn fiets liet hij achter. De politie zette de achtervolging in. Met de hulp van enkele voorbijgangers vonden de agenten de man terug in een snackbar, waar hij zich had verschanst in de keuken. Hij kwam even later naar buiten en viel de politiemensen aan met verschillende voorwerpen die hij daar verzameld had. De dertiger werd uiteindelijk overmeesterd, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Een van de inspecteurs liep verwondingen op en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De agressieve fietser werd naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gevoerd. Ook tijdens de rit daarnaartoe bleef hij zich fysiek en verbaal agressief gedragen. (PLA)