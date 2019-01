Afgeslankt alternatief op komst voor Arop-site Engelselei philippe truyts

11 januari 2019

14u32 0 Borgerhout De Kempense projectontwikkelaar Van Eerd vastgoed Antwerpen werkt aan een slanker, alternatief plan voor de Arop-site aan de Engelselei in Borgerhout. Volgens de zaakvoerder zullen er minder dan 112 appartementen overblijven. Het blijft wel de bedoeling om een school in te planten.

De projectontwikkelaar trok in maart vorig jaar zijn vergunningsaanvraag in voor 112 appartementen, 254 ondergrondse parkeerplaatsen, een school en een Aldi-supermarkt op de 6.000 m² grote site van de vroegere beschutte werkplaats Arop. Dat gebeurde nadat de buurt en AG VESPA zich vragen stelden over de impact op de leefbaarheid van de omgeving. “We voerden intussen gesprek met de stadsbouwmeester”, zegt Frederik Picard als woordvoerder van de buurt. “We wilden ook aan tafel met Van Eerd, maar tevergeefs. Nochtans blijven we voor een onderhoud openstaan. De verkeersdruk en de dichtheid van de gebouwen, met onder meer een blok van acht verdiepingen, moeten worden opgelost.”

Marc Van Eerd, de zaakvoerder van het immobedrijf, kan nog niets kwijt over de timing voor een nieuwe vergunningsaanvraag. De stad bevestigt dat er een nieuwe bouwaanvraag wordt voorbereid in overleg met stadsbouwmeester Christian Rapp.