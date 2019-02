Acht mensen betrapt op zwartwerk bij controles aan Turnhoutsebaan Sander Bral

18 februari 2019

Bij een controleactie door een politiewijkteam van de regio City zijn zaterdag zestien handelszaken aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout gecontroleerd. Dat gebeurde samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Er werden vijf personen bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat ze geen geldige verblijfsvergunning hadden. Zes personen werden illegaal te werk gesteld. Acht mensen werden betrapt op zwartwerk. Twee werklozen waren niet in orde met de werkloosheidsreglementering. Eén van de gecontroleerden had geen studentencontract terwijl dat volgens de regels wel zo hoorde te zijn. Een zaak werd geverbaliseerd omwille van het niet naleven van de wettelijke sluitingsdag. Een zaak werd gesloten omdat er plots geen personeel meer werkte.