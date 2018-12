Acht man in cel voor drugscafés Patrick Lefelon

20 december 2018

Er zijn woensdag twee leden van de familie D. aangehouden in het onderzoek naar drugshandel vanuit cafés op de Turnhoutsebaan. Het gaat om Mustapha D. (60) en zoon Mostapha D. Samen met hoofdverdachte Abdelhakime D. vormden zij de leiding van een drugsbende die al sinds 2016 cocaïne verkoopt. Abdelhakime is nog steeds op de vlucht.

Het Antwerpse parket deelde gisteren mee dat ondertussen acht verdachten in de cel zitten. Een aantal van hen zijn stromannen die de cafés Nasira, Oriental Club, Salil en Al Nawares op de Turnhoutsebaan in Borgerhout uitbaatten. De cafés zijn verzegeld. Vier verdachten komen vandaag voor de raadkamer.

Het was de familie D. die aan de touwtjes trok en voor de cocaïne zorgde. Bij de huiszoekingen werd 7 kg cocaïne in beslag genomen. Kopstuk Abdelhakime D. werd in 2004 veroordeeld tot 8 jaar cel wegens drugshandel. Hij moet de Belgische staat nog 2,2 miljoen euro crimineel geld terugbetalen.