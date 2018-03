A'pen op Wieltjes komt naar Borgerhout 16 maart 2018

'A'pen op Wieltjes' is een project van Vormingplus regio Antwerpen vzw dat al enkele jaren loopt in Deurne-Noord, Antwerpen-Noord en wijk Luchtbal. In samenwerking met het district Borgerhout en Oostnatie zullen er vanaf mei 2018 ook kinderfietsen kunnen worden ontleend en geruild op Spoor Oost. Ouders kunnen er een kinderfiets ontlenen of ook omruilen wanneer de fiets te klein geworden is. Hiervoor betalen ze lidgeld afhankelijk van hun inkomen. Stephanie Van Houtven (sp.a), Borgerhouts districtsburgemeester. "Voor heel wat kinderen was dit een eerste kennismaking met de fiets. De aankoop ervan is voor veel ouders een dure aangelegenheid, zeker omdat kinderen snel uit hun fiets groeien. Bovendien is het in Borgerhout niet evident om te leren fietsen. Door 'A'pen op Wieltjes' naar Spoor Oost te halen, hopen we de drempel te verlagen om kinderen aan het fietsen te krijgen." De organisatie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen mailen naar liesbet.veulemans@vormingplusantwerpen.be. Meer info vind je op www.apenopwieltjes.be. (ADA)