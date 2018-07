90 kilogram koper in beslag genomen 26 juli 2018

Onder de spoorwegbrug aan de Oudstrijdersstraat werden dinsdagavond enkele koperdieven gevat. Een man was ter plaatse bezig met het verwijderen van het plastiek omhulsel rond een kabel en werd op heterdaad betrapt. Het snelleresponsteam en de helikopter van de federale politie deden nazicht in de omgeving, maar dat leverde niets op. Wel werd er een grote hoeveelheid plastiek omhulsel gevonden op de middenberm van de Noordersingel. De verdachte verklaarde dat hij het koper gevonden had op een werf in de buurt. Tijdens een huiszoeking op het adres van de verdachte werd nog 90 kilogram koperdraad aangetroffen en in beslag genomen. Er was ook een man aanwezig. De politie onderzoekt of hij betrokken was bij de koperdiefstal. (BSB)