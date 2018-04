85 jaar oud labo krijgt grondige renovatie NIEUWE TOREN WORDT BLIKVANGER HISTORISCH GEBOUW NINA BERNAERTS

21 april 2018

02u52 0 Borgerhout Het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout krijgt een stevige renovatie. Enkele bijgebouwen uit de jaren 70 worden afgebroken en een nieuwe toren op het middenplein moet het pronkstuk worden. De werken starten volgende maand.

Het Waterbouwkundig Laboratorium, dat deel uitmaakt van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, is dringend toe aan een grondige renovatie. Het dak moet eraf en ook enkele bijgebouwen uit de jaren 70 gaan tegen de vlakte. De bekende gebouwen behouden wel hun uitzicht want ook het labo erkent de erfgoedwaarde.





Het labo palmt zowat het hele bouwblok in tussen de Berchemlei, de Karel de Preterlei, de Karel Van den Oeverstraat en de Van Hersteenstraat. De site werd opgetrokken in 1851, in afwachting van de Brialmontvesting.





Toen die klaar was, werden de oude gebouwen omgevormd tot een paardenslachterij om de troepen te bevoorraden. Tijdens de eerste Wereldoorlog werden er ook noodhuisvesting voor slachtoffers georganiseerd. In 1933 gingen de gebouwen tegen de vlakte en bouwde het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid (toen nog federaal) zijn faciliteiten, die er tot op de dag van vandaag dienst doen. "We beseffen de erfgoedwaarde hier goed. Daarom ook dat we alle originele gebouwen zullen behouden, enkel de bijgebouwen uit de jaren 70 worden nu afgebroken. Die zijn tot op de draad versleten, als het eens goed regent, staat het water binnen", vertelt verantwoordelijke Boris Van Dingenen.





Het labo heeft vier grote hallen, waar telkens verschillende testen kunnen plaatsvinden. Zo heeft bijvoorbeeld de grootste hal een schaalmodel van de haven van Zeebrugge. Bij nieuwe dokken of sluizen zoals de Kieldrechtsluis kunnen het loodswezen en de schippers hier komen trainen op een simulator. Naast de vier hallen zijn er ook nog kantoren en drie andere simulatoren.





Goede relatie met buurt

De renovatie zit al bijna 6 jaar in de pijplijn. "In mei beginnen we aan de daken. Die werken zullen een heel jaar duren. Het is dan ook een grote oppervlakte. Wat daar belangrijk bij is, is dat we het regenwater van de daken opvangen en opslaan om te gebruiken bij testen. Vroeger werd veel kraantjeswater gebruikt maar dat is eigenlijk te zuiver voor onderzoek."





Na de dakwerken en de afbraak van de bijgebouwen, start ook de bouw van een kantoorlus met een nieuwe toren van vijf verdiepen met onder andere een auditorium op het middenplein. "Daar zal de buurt echt geen last van hebben. We weten dat daar wat angst rond bestaat maar we hebben nu een goede relatie met de buurt en we willen die ook behouden. We hebben iedereen goed geïnformeerd", vertelt Viki Kruyniers, communicatieverantwoordelijke. En dat het laboratorium populair is mag blijken. "Elke maand organiseren we twee rondleidingen. Die zijn altijd een jaar op voorhand volgeboekt. Maar met de werken zetten we ze even on hold."





Tegen 2020 moeten alle werken afgerond zijn.