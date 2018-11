3.000 leerlingen nemen deel aan Gezonde Refterdag ADA

22 november 2018

Op donderdag 29 november is het Gezonde Refterdag en brengen 11 scholen en meer dan 3.000 leerlingen een éxtra gezonde lunch mee naar school. Elk najaar organiseert de sportantenne samen met de sportleraren van de Borgerhoutse lagere scholen de Gezonde Refterdag. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen die dag een extra gezonde lunch mee naar school brengen. Via Logo werden er fiches en placemats uitgedeeld op de scholen. Zo krijgen leraren de kans om de week of weken vooraf rond dit thema te werken. Onder andere de scholen Plantijntje, De Esdoorn, TalenT en Reuzenpoort nemen deel aan de actie.