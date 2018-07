23-jarige neergestoken op lijnbus 09 juli 2018

02u46 0

Een 23-jarige man is vrijdagavond met een mes neergestoken op een bus van De Lijn. Een Poolse vrouw van 28 jaar zou de jongeman zonder enige aanleiding aangevallen hebben ter hoogte van de Stenenbrug in Borgerhout. "Het slachtoffer werd in zeer ernstige toestand naar het ziekenhuis overgebracht", weet Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. "Zijn toestand is daar later gestabiliseerd. Op het eerste zicht hebben de verdachte en het slachtoffer geen enkele band met elkaar. De omstandigheden van het incident zijn zeer onduidelijk." De Poolse vrouw, die gearresteerd werd, zou psychische problemen hebben. (BSB)