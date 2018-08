2140FEEST sluit zomer af 11 augustus 2018

Borgerhout telt stilaan af naar een nieuw schooljaar maar eerst moet er nog stevig gefeest worden op 2140FEEST! op de laatste woensdag van de zomervakentie.





#2140FEEST!, het moment om je volledig uit te leven op Spoor Oost. Nood aan een nieuwe look? Kom dan even langs bij de gekke kapselstand en de grimestand. Leef je volledig uit met voetbal en panna op het pannaveld. Of volg een workshop kampen bouwen. Toon je kunsten op het kleuter-spring-je-zot-snelweg en bmx-parcours. Niet spannend genoeg? De jeugddienst van Borgerhout bouwt een heuse deathride. Voor deze gratis activiteiten hoef je je niet in te schrijven. De festiviteiten vinden plaats tussen 14 en 18 uur op woensdag 29 augustus. (NBA)