18-jarige dealer moet auto afgeven Patrick Lefelon

17 maart 2019

16u54 4

De 18-jarige Imrane K. is betrapt toen hij zaterdag in de Lange Nieuwstraat een drugsdeal uitvoerde. Het wijkondersteuningsteam van de zone West stond op de uitkijk. De jongeman reed weg en werd op de Meirbrug tegengehouden door een patrouille. In de wagen vond de politie een kleine hoeveelheid cocaïne en cash geld.

Er werd ook een huiszoeking bij de jongeman uitgevoerd in de Kortrijkstraat. Die was volgens de politie eveneens positief. De jongeman wordt voorgeleid bij het parket. Zijn auto en zijn gsm zijn in beslag genomen.