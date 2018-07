15 handelaars moeten centers laten bruisen IJSJESZAAK, BROUWERIJ, SICILIAANS RESTAURANT,... OPENEN IN SEPTEMBER DAVID ACKE

12 juli 2018

02u55 5 Borgerhout Een ijsjeswinkel, een bloemenhandel, een brouwerij,... Vanaf september openen vijftien zaken hun deuren in de centers onder de spoorweg in Borgerhout. De lokale handelaars moeten een meerwaarde bieden aan de buurt.

In de centers onder de spoorweg, langs de Singel in Borgerhout, komt een erg gevarieerd aanbod. De stad speelt zo in op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander ondernemerschap in het district Borgerhout. AG Vespa, de beheerder van de centers, kreeg in totaal 34 aanvragen. Daaruit werden de vijftien kandidaten geselecteerd. AG Vespa hield bij haar keuze rekening met de toegevoegde waarde die de kandidaten hadden, het buurtgebonden aspect en de bijdrage die de zaak zou leveren aan de levendigheid van de straat.





Renovatie

Op dit moment wordt er nog volop gewerkt om de centers tegen de feestelijke opening in september klaar te krijgen. De renovatiewerken omvatten onder meer de gevelreiniging van het historisch metselwerk en de natuursteen, stabiliteitswerken en een waterwerende aanpak. Maar ook de plaatsing van betonvloeren, gevelschrijnwerk en luifelconstructies, en van vast meubilair in de voorzieningencenter hoort erbij. De beglazing en het aluminium buitenschrijnwerk worden momenteel nog verder afgewerkt, net zoals de ventilatie en elektriciteit. Ook komen er nog luifels met zonnedoek.





Bier op aanvraag

Een van de huurders zijn de mensen achter brouwerij Cabardouche. Zij zullen in center 54 een minibrouwerij onderbrengen. "Dit is een volgende stap in onze uit de hand gelopen hobby", lacht Elise Vandoninck. Igor, Jens, Stendert, Peter en Elise leerden elkaar in 2012 kennen op een bierproefcursus. "Daar is het allemaal begonnen. Twee jaar later hebben we eenmalig een biertje gebrouwen en in 2015 zijn we echt van start gegaan. Tot nu creëerden we de recepten in een zaaltje en stuurden we die door naar een erkende brouwerij. Nu zullen we zelf aan de slag kunnen", aldus Elise. De bedoeling is dat je de brouwers live aan het werk zal kunnen zien en er een verkooppuntje aan verbonden wordt.





"Daarnaast is een mogelijkheid dat we bier op vraag brouwen. Zo kan de plaatselijke toneelkring bij ons terecht voor een speciaal bier ter ere van de première van een voorstelling."





De zaken krijgen een concessie van drie jaar, met een jaar als proefperiode. Als dat positief geëvalueerd wordt, zullen nog eens twintig extra centers gerenoveerd worden.