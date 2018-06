13.000 bezoekers meer voor De Roma 19 juni 2018

02u54 0

Er is geen houden aan de groei van De Roma in Borgerhout. Met 119.000 bezoekers in de eerste helft van het jaar doet de volksschouwburg het ruim 12 procent beter (plus 13.000) dan in de eerste zes maanden van 2017. Het seizoen 2017-2018 sluit met een zo goed als uitverkocht circusspektakel Cirq a Roma - 22 tot 29 juni - af. Alle ogen zijn gericht op het nieuwe seizoen. "Het lijstje topnamen blijft maar aangroeien", zegt een trotse coördinator Danielle Dierckx. "We verwelkomen onder meer Doe Maar, Kim Wilde, Mark Lanegan, Omar Souleyman, Toots & The Maytals, Axelle Red en Salif Keita. Die laatste trapt het nieuwe seizoen af op 31 augustus. En iedere week komen er namen bij." De fans van het Nederlandstalige oeuvre worden verwend. Zo brengt De Roma een ode aan Wannes Van de Velde en staan straks Maaike Ouboter, Frank Boeijen, Frank Vanderlinden en Guido Belcanto op het podium. Jazzliefhebbers mogen uitkijken naar Avishai Cohen, Alfa Mist, Dave Holland en Anouar Brahem. (PHT)