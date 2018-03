1.000 laatstejaars komen naar Heilig Graf 06 maart 2018

02u47 0 Borgerhout De secundaire school Heilig Graf ontvangt eind april duizend achttienjarigen op het jongerencongres 'J1000'. In een online promofilmpje manen BV's zoals Adil El Arbi en Koen De Bouw studenten aan om deel te nemen.

De J1000 vindt plaats op donderdag 26 en vrijdag 27 april. Duizend leerlingen zullen twee dagen lang hun ervaringen van twaalf jaar onderwijs delen en mee nadenken over hoe het Vlaams onderwijs er in de toekomst zal moeten uitzien. "Onze samenleving is de laatste tientallen jaren erg veranderd maar ons onderwijssysteem is niet gevolgd", verduidelijkt Jan Masereel uit Borgerhout, projectverantwoordelijke van J1000 en leraar aan Heilig Graf.





"Met J1000, geïnspireerd door burgerinitiatief G1000, willen we duizend zesdejaars aan het woord laten. Die moeten van uit heel Vlaanderen en Brussel komen, zowel van de stad als het platteland en zowel van ASO, BSO, TSO en KSO om een representatieve dwarsdoorsnede te vormen." De leerlingen worden verwelkomd door enkele sprekers op verschillende locaties in Turnhout die het hebben over onderwijsinovatie en daarna volgen er groepsgesprekken. 's Avonds genieten de studenten een ontspanningsaanbod en slapen ze samen in de turnzaal. De dag nadien volgt er een massale brainstorm met iedereen. "De resultaten daarvan vormen de aanzet van het vijfjaarlijks memorandum van de Vlaamse Scholierenkoepel dat inspiratie moet geven voor de volgende minister van onderwijs. We dagen kunstscholen ook uit om iets artistieks te doen met die output. Zo zal er een mobiele tentoonstelling komen over de aangekaarte problemen die van speelplaats naar speelplaats zal verhuizen."





Het filmpje kan je bekijken op https://www.facebook.com/J1000oldschool/videos/2049535735285400/. (BSB)