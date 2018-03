"Sire heeft ons zélf gecontacteerd" KONING FILIP OP BEZOEK BIJ JONGERENPROJECT "SAMEN OP STRAAT" JONATHAN BERNAERTS

29 maart 2018

02u43 0 Borgerhout Hoog bezoek in Borgerhout. Koning Filip was er gisteren te gast bij 'Samen op Straat', een sociaal project voor jongeren uit de buurt. De vorst woonde een werkvergadering bij en sloeg een praatje met de vrijwilligers.

Rond 17 uur slingerde een colonne van dure donkere wagens onder politiebegeleiding door de smalle straatjes in hartje Borgerhout. In de Kwekerijstraat, waar 'Samen op Straat' is gevestigd, werd haltgehouden. Achter dranghekken had een zeventigtal buurtbewoners - voor het grootste deel mensen met een migratieachtergrond - postgevat. Wanneer de vorst uitstapte, klonk geen boegeroep. Integendeel, koning Filip kreeg een hartelijke ontvangst. Hij nam de tijd om handjes te schudden en kreeg van kinderen tekeningen toegestopt.





Voor het officiële onthaal zorgden gouverneur Cathy Berckx, districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven (sp.a), directeur van Samenlevingsopbouw Antwerpen Ilse Hackethal en projectcoördinator van Samen op Straat Ali El Moussaoui. Niet op de afspraak: burgemeester Bart De Wever (N-VA), die nochtans verantwoordelijk is voor Samenlevingsopbouw. De Wever had een 'agendaprobleem' en liet schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) de honneurs waarnemen. "Natuurlijk hadden we liever gehad dat de burgemeester hier aanwezig was geweest", zegt Ali El Moussaoui van 'Samen op Straat'. "Maar laat ons hier geen politiek verhaal van maken. Vandaag zijn we vereerd met de komst van de koning. Zijn bezoek is een mooie erkenning voor het harde werk dat we al sinds 2005 verrichten. Wist je dat we de koning niet eens hebben moeten uitnodigen? Hij heeft ons zélf gecontacteerd."





"Samen op Straat" is een project van een project van de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen en wil het imago van Borgerhout oppoetsen. "We bouwen bruggen tussen jongeren en volwassenen, de buurt en de samenleving", zegt vrijwilliger Mohamed Chaaoui. "We trekken de straat op om naar rondhangende jongeren te luisteren en hen te stimuleren om zich in te zetten voor anderen."





Werkvergadering

Tijdens zijn bezoek woonde koning Filip een werkvergadering bij en voerde hij gesprekken met de vrijwilligers. "Projecten zoals Samen op Straat zijn erg belangrijk", sprak de vorst. "Ze zorgen ervoor dat moeilijk te bereiken doelgroepen betrokken worden in een positief verhaal. Niemand hoort in onze maatschappij achtergelaten te worden."





Een van de mensen waarmee de koning een praatje sloeg, was 'Patser'-acteur en rapper Saïd Boumazoughe, die tot voor kort zelf medewerker was bij 'Samen op Straat'. "Later kan ik mijn kinderen vertellen dat ik de koning heb ontmoet. Dat is toch cool", grinnikt Saïd. "Ik ben blij dat hij 'Samen op Straat' zo apprecieert. Ze doen echt mooie dingen."





Na een bezoek van ruim twee uur hielden de vorst en zijn entourage het in Borgerhout voor bekeken. In de miezerige regen vertrok de royale stoet weer richting Brussel.