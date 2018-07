's Herenstraat wordt veiliger 06 juli 2018

In de 's Herenstraat, vlak bij het Koxplein in Borgerhout, komen nieuwe riolering, bomen, brede voetpaden en verkeersplateaus. De ingrepen verbeteren de verkeersveiligheid en dragen bij aan het comfort voor voetgangers en fietsers. De werken starten in het najaar van 2018. Voor de start van de werken ontvangen de buurtbewoners nog een infobrief met de timing en de fasering van de werken.