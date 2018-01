...maar film al verkocht aan Amerika, Japan en China NOG GEEN SHOT GEDRAAID... DAVID ACKE

02u40 0 Laenen Acteur Steve van Nuffel maakt met de actiefilm 'John BLack: Hitman' zijn regiedebuut. Borgerhout Borgerhoutenaar en acteur Steve Van Nuffel is nog maar net in het acteervak gestapt of hij is al bezig met het maken van een langspeelfilm: 'John Black: Hitman'. Opvallend is dat hij dat zonder één cent subsidie doet en dat de film nog voor er ook maar één shot gedraaid is, al verkocht is in Amerika, Canada, Japan en China. Producer is Kortrijkenaar Johan Vandewoestijne, die bekend is voor films waar Vlaanderen liever geen geld in stopt: "Dit is een welgemeende middenvinger naar iedereen die ons zegt wat wel en niet mag."

John Blake was een succesvol huurmoordenaar. Nadat hij de liefde van zijn leven tegenkomt, besluit hij die wereld vaarwel te zeggen, wat hem niet in dank wordt afgenomen door zijn opdrachtgevers. Als straf wordt zijn geliefde vermoord. John besluit op zoek te gaan naar de opdrachtgevers.





VRT - Tabula Rasa Steve (met het gele hoedje) was onder meer te zien in de VRT-reeks Tabula Rasa.

Pure actie

"Ik wil helemaal geen boodschap overbrengen of een ingewikkeld plot schrijven. Het doel van deze film is de kijker negentig minuten lang boeien met pure actie en hier en daar wat humor," vertelt scenarist en hoofdrolspeler Steve Van Nuffel, die al gastrollen speelde in Gent West, Ghost Rockers en Tabula Rasa.





Maar het is die harde actie, die ervoor zorgde dat Van Nuffel zijn scenario niet verkocht kreeg in Vlaanderen. "Het Vlaams Audiovisueel Fonds en grote Vlaamse productiehuizen zagen de hoeveelheid geweld niet zitten. Er moest tachtig procent geweld uit en de romantiek moest de boventoon krijgen. Dat wilde ik niet," aldus Van Nuffel. Dat maakte dat de film op sterven na dood was, nog voor er ook maar een shot gedraaid was.





Niet politiek correct

Uiteindelijk klopte Steven aan bij Johan Vandewoestijne, een autoriteit als het gaat om films die Vlaanderen liever niet ziet uitkomen. "In tegenstelling tot andere Belgische filmproducenten ben ik de enige die met de zogenoemde 'exploitation film' bezig is. Dat is alles waar Vlaanderen liever geen geld in steekt omdat het te veel neigt naar Amerikaanse cinema met actie, horror, bloed en seks", legt Vandewoestijne uit. De man maakt al zijn films in Kortrijk en heeft er al vijftien op de teller.





Toen hij het scenario van Van Nuffel las, was Vandewoestijne meteen verkocht.





Middelvinger

"Wat mij zo aansprak, is dat de film volledig politiek incorrect is. In tijden als deze is dat absoluut eens nodig. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel pilarenbijters en schoolmeesters met het vingertje gaan zwaaien. In feite is heel deze film een welgemeende middenvinger naar iedereen die ons zegt wat wel en wat vooral niet mag," aldus de producer. De enige voorwaarde die Vandewoestijne stelde, was dat de film in het Engels moest worden opgenomen.





Vandewoestijne werkt samen met distributeur SGL Entertainment in Californië, waardoor de film meteen ook in Amerika, Canada, Engeland, Duitsland, China en Japan verdeeld wordt, nog voor dat er ook maar één scène gedraaid is. De opnames staan gepland voor juni. De première wordt volgend jaar verwacht in Kortrijk.