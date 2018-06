"Kijk ernaar uit om glazen te wassen in De Roma" Coördinator concertzaal nu echt met pensioen, maar keert terug als vrijwilliger DAVID ACKE

02 juni 2018

02u38 0 Borgerhout Twee jaar na zijn officiële pensioen gaat Paul Schyvens (67), bezieler en coördinator van concertzaal De Roma, op 1 juli ook echt op rust. "Er moest nog wat geregeld worden alvorens ik de deur met een gerust hart achter mij kon dichttrekken", verklaart hij. "Maar het is mooi geweest - de stress zal ik niet missen. Maar of ik zal kunnen zwijgen? Dat zal moeten blijken."

Het afscheidsfeest is achter de rug, de fakkel is doorgegeven. Paul neemt ons mee naar "de geburen", een Marokkaanse koffiebar naast de kantoren van De Roma op de Turnhoutsebaan. Hoewel de zaak gesloten is, vindt hij zijn weg naar binnen. De eigenaar verwelkomt hem, doet het licht aan en neemt onze bestelling op. "Hier kom ik altijd mijn muntthee drinken, en wat tijd nemen om rustig na te denken. De Turnhoutsebaan is mijn werkterrein, hé. Ik vind het belangrijk dat je in deze zaken over de vloer komt. Dat je hier iets drinkt, shopt en de mensen ontmoet."





Je hebt vorige week een afscheidsfeest gehad. Hoe ervaart iemand die niet van sentimenteel gedoe houdt zoiets?

"Ik moet toegeven dat het een fantastische avond was. We vierden het vijftienjarig bestaan van De Roma, maar ik voelde dat er meer aan de hand was. Ik wist dat er iets stond te gebeuren, maar had geen idee wat het zou zijn. Mijn collega's hebben dat heel goed aangepakt. Ik was totaal overdonderd door de keuze van artiesten, de liedjes, de mooie woorden die gesproken werden. Ook chapeau voor het samenstellen van de gastenlijst. Iedereen die in de voorbije vijftien iets betekend heeft voor mij en De Roma, was aanwezig. Van Jan Decleir tot Peter Van Den Begin en Warre Borgmans. Het was alsof mijn carrière de revue passeerde."





Je bent eigenlijk al twee jaar met pensioen, maar besliste om toch nog door te gaan?

"Er waren nog enkele dossiers die ik graag wilde afwerken, anders zou ik het hier niet met een gerust hart achtergelaten hebben. Bovendien kan je niet zomaar van de ene op de andere dag vertrekken. Iemand moest mijn taken overnemen, hé. Met Danielle Dierckx hebben we een zeer goede opvolger gevonden, maar zij moest natuurlijk ook ingewerkt worden. In de voorbije maanden hebben we dossiers samen afgewerkt en ondertussen heeft ze zelf enkele nieuwe dossiers opgestart. We hebben trouwens dezelfde visie voor De Roma en dat lucht toch enorm op."





Welk moment springt er voor jou uit in die vijftien jaar De Roma?

"Het concert van Donavon in 2009 is voor mij toch één van de hoogtepunten. In Europa zat hij in de grootorde van een Bob Dylan - ze noemden hem wel eens de Bob Dylan van de Aldi. Donavon speelde 35 nummers en dat waren allemaal hits. Ik herinner me dat heel de zaal naar patchouli rook - de geur van de flowerpower. Die avond werd De Roma gevuld door een generatie oude hippies, en daar reken ik mezelf graag bij. Ik heb wel iets met die tijd. In mei 68 was ik 17 jaar. Ik zat er dus middenin. Elk nummer van Donavon bracht me terug naar die periode. Er wordt wel eens smalend gedaan over mei 68, maar ik vind dat je die periode en ommezwaai niet mag onderschatten. Maar ook mijn afscheidsfeest komt in aanmerking."





Hoe zou je De Roma willen zien evolueren?

"Ik denk dat we moeten streven naar een ecologische schouwburg. Overal hoor je dat we zuiniger moeten zijn met energieverbruik. We hebben in 2015 de eerste stap gezet, met een grondige renovatie waardoor het gebouw nu perfect geïsoleerd is. Dit voorjaar ging de verwarming al op 7 april uit. Voorts denken we na over een groen dak, over hoe we water kunnen opvangen, en of het mogelijk is om aan verticale landbouw te doen. Jaarlijks maken we zo'n tweeduizend maaltijden klaar voor artiesten. De bedoeling is om hen in de toekomst maaltijden van eigen kweek te kunnen voorschotelen. Ook willen we ons graag kunnen afkoppelen van het energienet. Dat idee past perfect binnen de filosofie van De Roma - een beetje eigenzinnig en onafhankelijk. Ook de droom om een eigen restaurant te hebben, leeft. Voor al die plannen zijn de gesprekken lopende."





Tot slot: is er leven na De Roma?

"Natuurlijk, al zal ik hier nog vaak als vrijwilliger vertoeven. Ik kijk ernaar uit om glazen te wassen, tafels af te ruimen, te poetsen en dingen in elkaar te steken. Ik ben misschien niet de handigste, maar ik leer snel. Wat mijn afscheid betreft: ik heb het gevoel dat het genoeg is geweest. Al die stress kan ik niet meer aan. Ik ben nogal een perfectionist: 99 procent is voor mij niet voldoende. Je moet continu alert zijn en dat is slopend. Maar of ik zal kunnen zwijgen, dat zal moeten blijken. Al heb ik mijn vrijwilligers ook altijd gevraagd om zelf niet te zwijgen en input te geven. Voorts wacht er nog een hele stapel boeken op mij. Ik heb in al die jaren weinig tijd gehad om te lezen, maar ik ben wel altijd boeken blijven kopen. En natuurlijk zal ik meer tijd met mijn familie kunnen doorbrengen."