'Jingle all the way' in zwembad Plantin Moretus

20 december 2018

Kerst in zwembad Plantin Moretus, dat is ‘Jingle Bells’ terwijl u baantjes trekt. Nog tot en met 7 januari baadt het zwembad in winterse sfeer.

Meer dan 300 meter aan kerstverlichting, levensgrote sneeuwmannen, kerstbomen, honderden kerstballonnen en wel 1.000 led-lichtjes die oplichten tegen de glaspartij: het is alle hens aan dek voor Kerstmis in het zwembad. En uiteraard is de enige echte zwembadkerstman ook aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat het Plantin Moretus zwembad origineel uit de hoek komt. Eerder dit jaar kon men er aan ‘Valentijnszwemmen’ doen.