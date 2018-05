"Ik voel me meer liberaal dan groen" DISTRICTSRAADSLID TRACY ENTA (25) STAPT OVER NAAR OPEN VLD PHILIPPE TRUYTS

03 mei 2018

02u53 0 Borgerhout Opmerkelijke overstap in de Borgerhoutse politiek: districtsraadslid Tracy Enta (25) ruilt in oktober Groen voor een plek op de lijst bij Open Vld. "Ik voel dat mijn standpunten over mobiliteit en onderwijs veel meer passen bij de liberalen", zegt Enta, een advocate met Congolese ouders.

Een 'groene' die voor Open Vld kiest: je komt het niet elke dag tegen. Tracy Enta, toen amper 19, stond in 2012 in Borgerhout 22ste op de districtslijst voor het kartel sp.a/Groen. Ze was gevraagd door Marij Preneel (Groen), die van 2013 tot 2015 het districtscollege leidde. Enta haalde 270 voorkeurstemmen en belandde uiteindelijk als negende opvolger in 2016 op de banken van de districtsraad. Daar neemt ze nu onmiddellijk ontslag. "Ik zou tot december als onafhankelijke kunnen zetelen, maar ik kies voor de duidelijkheid", zegt ze.





"Ik was erg jong, zes jaar geleden. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik begreep dat ik me niet langer thuisvoelde bij Groen. Zo kijk ik anders naar mobiliteit en onderwijs. Voor wie zich in de stad verplaatst, moet je rekening houden met individueel zeer verschillende situaties. De fietser is belangrijk, maar de auto mag niet worden weggepest. Denk maar aan gehandicapte mensen die overal moeten kunnen geraken. In het onderwijs zijn vrijheid en gelijke startkansen elementair. Je moet je kansen echter ook met beide handen grijpen."





Papa als rolmodel

Tracy Enta heeft recht van spreken: haar vader kwam in ons land aan in 1987, haar moeder twee jaar later. "Mijn papa is een rolmodel voor mij. Hij werkt hard, leerde destijds meteen Nederlands en dwong respect af. Ik ben hier geboren, maar die dubbele identiteit is mijn kompas. Ik wil de mooiste dingen van twee werelden combineren."





Over Groen wil ze geen kwaad woord kwijt. "Ik ben dankbaar voor de kansen die ik kreeg en wat ik heb bijgeleerd: dat je als politica véél voeling met hebben met de mensen." Enta betreurt dat Borgerhout zo vaak in een slecht daglicht wordt gesteld. "Het is jammer dat de burgemeester bepaalde groepen zo stigmatiseert. Ik hoop dat we daar verandering kunnen in brengen, zodat men ziet hoeveel mooie dingen er hier gebeuren." Tracy werkt in Brussel bij advocatenkantoor Orys. Ze houdt er zich vooral bezig met burgerlijk en ondernemingsrecht.





Antwerps Open Vld-kopstuk Philippe De Backer is in de wolken. "Tracy is een madam met pit én duidelijk een liberaal. Ze heeft goede ideeën en bestuurservaring. Mooi dat ons project opvalt, ook bij de andere partijen, en we talentrijke mensen aanspreken. Ze is een rolmodel voor veel jongeren in Borgerhout. Ze doet aan politiek om haar district te verbeteren. Dat is wat we met Open Vld voor de stad en de districten willen." De Backer wijst erop dat de partij volop aan de lijstvorming werkt. Zeker is dat Enta een plaats meedoet voor de districts- én de gemeenteraad.