“Elke wijk een eigen schepen” Nina Bernaerts

14 december 2018

16u04 0 Borgerhout Het district Borgerhout is klaar met de vorming van zijn college en zijn bestuursakkoord. Het is te zeggen - het voorlopige bestuursakkoord want ze gaan met de 23 pagina’s eerst naar de Borgerhoutenaar. Pas in mei wordt een definitief akkoord afgeklopt. “Ook andere partijen mogen nog ideeën geven”, zegt voorzitter Marij Preneel.

Continuïteit dat is de hoofdboodschap voor de Borgerhoutenaar, opvallend dat het district relatief lang werkte aan een akkoord en een schepencollege terwijl er geen drastische veranderingen op stapel staan. Er zijn wel twee nieuwe gezichten voor het schepencollege van Borgerhout: Ben Van Duppen voor PVDA en Mariam El Osri voor Groen. El Osri zal trouwens de fakkel pas overnemen in 2022, eerst zal oude bekende Luc Moerkerke de zetel van middenstand- en sportschepen verwarmen. Stephanie Van Houtven zal voor sp.a opnieuw de mobiliteit maar ook cultuur oppikken. Omar Al Jattari zal zich opnieuw inzetten voor de Borgerhoutse jeugd.

Van Duppen is de jongste schepen met amper 29 jaar op de teller, maar krijgt onmiddellijk de zware bevoegdheid, armoede. “We zijn realistisch, het behoort niet meteen tot onze mogelijkheden en bevoegdheden van het district. Maar we zien wel dat er in Borgerhout heel wat organisaties zijn die zich daarvoor inzetten. We willen hen samenbrengen, ondersteunen en versterken waar nodig”, zegt Van Duppen.

Opvallend, het districtscollege wil van inspraak toch een echt speerpunt maken. Zo werd Borgerhout verdeelt in zes wijken: Krugerplein/Laar, Spoor Oost/Terloplein/Hof Ter Lo, Moorkensplein, Lt. Naeyaertplein/Mrslk Montgomeryplein/Hoge Weg, Tuinwijk/Joe Englishbuurt en Te Boelaarpark/Luchtvaartbuurt. “Alle zes schepenen zullen naast hun bevoegdheden ook één wijk onder de vleugels krijgen. Zij zullen in die wijk ook hét aanspreekpunt worden voor de mensen. Op die manier willen we de Borgerhoutenaren echt mee een stem geven en hen mee laten beslissen over zaken die in het district belangrijk zijn”, zegt districtsburgemeester Marij Preneel. En dat menen ze serieus, daarom werd er nu slechts een voorlopig bestuursakkoord opgemaakt. “Wij hebben nu dit akkoord en vanaf januari gaan wij terug naar de wijken en zullen wij hen dit voorleggen. Er zullen dan nog aanpassingen gebeuren. Ook andere partijen zijn welkom om hun goede ideeën mee te geven, ik heb daar echt geen probleem mee. Een districtsbestuur moet veel meer bottom-up werken”, voegt Preneel toe.

Of het nieuwbakkenbestuur niet opnieuw voor zes jaar moeilijkheden staat tegenover de stad? “Dat is het voordeel aan politiek, je begint altijd van ene propere lei. En wij zijn ons er heel erg van bewust dat we moeten samenwerken met de stad om zaken te bereiken. We maken ons daar geen illusies over maar die zogenaamde tegenstellingen zijn wel overroepen. Als politica hoop ik wel dat de stad een andere weg inslaat.”