"Een district met weerhaken" THOMAS BLOMMAERT SCHRIJFT BOEK OVER LINKSE ENCLAVE BORGERHOUT PHILIPPE TRUYTS

06 april 2018

02u40 0 Borgerhout Het district Borgerhout neemt met een onuitgegeven coalitie van socialisten, groenen en marxisten een unieke plaats in het Antwerps politiek landschap in. Auteur Thomas Blommaert (38) trok de straat op, sprak met bekende en minder bekende inwoners en levert nu 'Asterix aan de Schelde' af. Over de strijd van een 'voordorp' tegen de machtige N-VA in het stadhuis.

We durven er nogal wat op te verwedden dat het boek van Thomas Blommaert , die in Berchem woont, nooit de favoriet zal worden van Bart De Wever. "N-VA wou ook niet meewerken aan mijn verhaal", vertelt Blommaert. "Maar het idee voor de titel is me wel aangereikt door N-VA-districtsraadslid Patrick Paredaens. Hij keek na het sluiten van een coalitie zonder zijn partij met de meeste humor naar Borgerhout. 'Wij waren het dorpje van Asterix, maar de toverdrank zit op 't Schoon Verdiep', zei hij.





Als je even de linkse overtuiging van de auteur wegdenkt, lees je vooral een knap geschreven, uitgesponnen reportage van dik 200 pagina's. Met belangrijke rollen voor Borgerhoutenaren als plein patron Amar, Paul Schyvens (de redder van De Roma), Nordin Cherkaoui (van hulporganisatie Al Ikram), acteur-cabaretier Johan Petit - die bekent dat hij opgroeide in ultra-Vlaamse VNV-middens - en Joost Sierens, voorzitter van handelaarsorganisatie Boho2140.





Kaarsenfabriek

Het gaat ook over veel meer dan de voorbije zes jaar. Blommaert: "Borgerhout is een district met weerhaken. Dat is altijd zo geweest. In de zestiende eeuw verzetten de bierbrouwers zich al tegen de stad, in 1893 stierven aan kaarsenfabriek 'Den Bougie' vijf mensen tijdens een staking voor algemeen stemrecht. Ik wist dat niet, het was politicoloog Mohamed El Khalfioui die me het verhaal deed. Mooi, toch?"





'Roodgroenrood'

Blommaert noemt de linkse coalitie consequent 'roodgroenrood'. "Dat bekt beter." De clashes tussen Borgerhout en het stadhuis komen ruim aan bod. "De Wever doet me soms denken aan president Frank Underwood in 'House of Cards': je hoeft niet links te zijn om te zien dat Borgerhout op een bepaalde manier is behandeld. Maar ik wou geen somber boek schrijven. Kijk maar naar het bruisende middenveld hier. Hier vind je best veel optimisme. De mensen laten zich niet op de kop zitten. Ik ontken niet dat er enorme uitdagingen zijn. Maar het district uitroepen tot kampioen van de illegale economie? Wat dan met Deurne, het Kiel, de stationsbuurt?"





'Asterix aan de Schelde' (uitgeverij EPO) wordt voorgesteld op maandag 9 april, 20 uur, in De Roma, Turnhoutsebaan 286.