"De Wever maakt kloof enkel groter" GEËNGAGEERDE MOSLIMS GERAAKT DOOR UITSPRAAK BURGEMEEESTER PHILIPPE TRUYTS

20 maart 2018

02u46 0 Borgerhout Joden vermijden conflicten, moslims zorgen voor spanningen met hun uiterlijke geloofstekenen. De uitspraken van burgemeester Bart De Wever vallen Ali Kaddouri (47) en Brahim Bairi (43), twee geëngageerde moslims uit Borgerhout, zwaar. "Dit maakt brokken bij heel veel jongeren. We missen de boodschap: 'Dit is onze stad en we willen met alle 172 nationaliteiten vooruit'."

Ali Kaddouri en Brahim Bairi zitten wel eens rond de tafel met Bart De Wever. Bekend is hun rol in het opzetten van ontwikkelingsprojecten in Marokko. Politiek hebben ze geen kleur. "We zijn gevraagd door verschillende partijen. Maar we willen niet op een lijst staan. We zijn niet links en niet rechts."





Persoonlijke beleving

Bairi, vaak iets heftiger dan Kaddouri, mist logica in het optreden van de burgemeester. "Hij promoot diversiteit bij de politie, bij de stadsdiensten. Maar als het over onderwijs en hoofddoeken gaat, klinkt het héél anders. Kijk, godsdienst is voor ons een heel persoonlijke beleving. Wie dat door het slijk haalt, kwetst. Maar wees gerust: de samenleving staat voor ons op de eerste plaats. Elke dag bouwen we steentjes voor die samenleving. En dan dondert er weer zo'n uitspraak op ons hoofd. Het is als een zandkasteel dat steeds weer wordt vertrappeld."





Kaddouri beklemtoont dat de islam het als een plicht ziet om met iederéén te willen samenleven. "De eerste Marokkaanse mensen zijn hier in de jaren zestig toegekomen. Als je Antwerpen vergelijkt met wereldsteden, genre Londen, dan zijn we blijven hangen. In een democratie is het onaanvaardbaar dat de politiek zegt wie wél en wie niet mag meedoen. Wat me bij de essentie van de politiek in dit land brengt. Een partijvoorzitter zou nooit burgemeester mogen zijn. Geef mij zelfs maar het Nederlands systeem: met een burgemeester boven de partijen."





Bairi ziet ook wel het bredere plaatje. "Het stadsbestuur probeert de welgestelde Vlaming weer naar de stad te halen. Wel, doe dat dan niet door andere mensen op stang te jagen. Het is paniekvoetbal. De burgemeester zei onlangs dat we moeten strijden tegen een stedelijke apartheid. Terwijl hij dat bij de joden een goede zaak vindt. Er leven hier 172 nationaliteiten. Stel je voor dat die allemaal hun eigen scholen gaan oprichten."





Boek over Andalusië

Bairi geeft De Wever de raad om minder boeken over Rome te lezen, maar eens eentje over Andalusië ten tijde van de Moorse overheersing in de middeleeuwen. "Daar sloegen moslims, joden en christenen de handen in mekaar."





Kaddouri maakt zich zorgen over de jongere generatie in zijn gemeenschap. "Wij hebben hen - als tweede generatie van destijds - zoveel mogelijk kansen willen geven. Maar er heerst frustratie. Het gaat niet genoeg vooruit. Qua werk en onderwijs vallen er veel uit de boot. Dan kun je de uitspraken van de burgemeester echt wel missen. Het maakt de kloof enkel groter."





Dialoog

Bairi: "Andere berichten helpen ook niet. Dat Borgerhout drijft op illegale economie. Je zal maar een kapper zijn die net een zaak start. Wéér een stempel opgekleefd." Hoe dan ook, er is geen andere weg dan de dialoog met het stadsbestuur, zeggen ze beiden. Het kabinet van de burgemeester wil voorlopig niet verder ingaan op de zaak. "Er zijn al contacten geweest, maar we blijven daarover discreet."