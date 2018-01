Workshop meubels opknappen 02u31 0

Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Boortmeerbeek organiseren samen een workshop 'Oude meubeltjes opknappen'. De cursisten leren drie donderdagavonden lang hoe ze een meubelstuk een geheel nieuwe look kunnen geven. Plaats van afspraak is het Cultuurhuis Oude Pastorie in de Ravesteinstraat 22 in Hever. De eerste les vindt vanavond plaats. Deelnemen kost 85 euro. Meer informatie en inschrijven via www.vormingplusob.be. (SPK)