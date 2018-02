Wie vervuilde Molenbeek? 16 februari 2018

02u48 0 Boortmeerbeek De gemeente, Civiele Bescherming en brandweer zijn gisteren in Boortmeerbeek urenlang op zoek geweest naar de oorsprong van een grote vervuiling op de Molenbeek. Gisterochtend werd op de waterloop een ernstige mazoutvervuiling vastgesteld.

"Samen met de brandweer en later ook de Civiele Bescherming hebben we met onze Technische Dienst meteen alles gedaan om de vervuiling in te dijken", zegt burgemeester Michel Baert (Open Vld). "Op vijf verschillende locaties op de Molenbeek, offficiel de Weesbeek, werden tijdelijke dammen gelegd in een poging de mazoutachtige film zoveel als mogelijk te beletten uiteindelijk in de Dijle te stromen." De speurtocht naar de oorzaak van de brandstofvervuiling bleek niet eenvoudig. "Zelfs vier tot vijf kilometer stroomopwaarts, tot aan het vaartkanaal Leuven-Dijle, kon niet meteen een bron worden gevonden. Rond de midddag stopte de toestroom van de drijvende brandstoflaag gelukkig, maar dat maakt het identificeren van de vervuiler er natuurlijk niet makkelijker op.





De meest stroomopwaartse sporen die we nog konden aantreffen, waren die in een waterbekken op het industrieterrein aan de Industrieweg. Aangezien daar geen riolering op uitkomt, is een bewuste lozing niet uitgesloten. Mogelijk moet een buurtonderzoek van de politie de komende dagen meer duidelijkheid brengen", aldus nog Baert.





Vandaag gaat de Civiele Bescherming opnieuw ter plaatse, om met een speciale vacuumpomp de nog aanwezige mazoutlaag van het wateroppervlak te zuigen. (SPK)