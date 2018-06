Wandeling en voordracht 'Zo ontstond de Dijlevallei' 08 juni 2018

Natuurpunt Boortmeerbeek houdt op zondag 17 juni een voordracht met bijhorende wandeling over de ontstaansgeschiedenis van de Dijlevallei in Boortmeerbeek. De woeste kracht van het water heeft over meer dan 100.000 jaar de Dijlevallei vorm gegeven, het landschap getekend en de menselijke activiteit erlangs bepaald. De wandeling 'Zo ontstond de Dijlevallei' leidt langs relicten zoals de watermolen, de donken en waterlopen en ook enkele grondboringen. Spreker en gids is professor Gert Verstraeten van de afdeling Geografie van de KU Leuven. Afspraak zondag 17 juni om 14 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Voordracht en aansluitende wandeling duren zo'n vier uur. Meer info: www.natuurpuntboortmeerbeek.be. (SPK)