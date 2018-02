Voormalige camping Eekhoornhof wordt nieuwe residentiële woonwijk 21 februari 2018

02u26 0 Boortmeerbeek Schiplaken krijgt er een nieuwe residentiële woonwijk bij. Op de locatie van de voormalige Camping Eekhoornhof - jarenlang een kankervlek in de Boortmeerbeekse deelgemeente - komen binnenkort 55 gezinswoningen.

Met het woonproject tegenover het recreatiedomein van Hofstade mikt ontwikkelaar Skyline Europe voornamelijk op jonge gezinnen die in de regio op zoek zijn naar een betaalbare nieuwbouw.





"Het gaat om zowel twee- als driegevelwoningen, telkens met een privétuin - iets waar in deze regio, vlakbij grote verbindingswegen naar Antwerpen, Leuven en Brussel, bijzonder veel vraag naar is", zegt projectleider Bram Machtelinckx.





"Jonge gezinnen met kinderen verkiezen immers nog steeds een ruime woning met privétuin in de rand van de genoemde centrumsteden. Met prijzen vanaf 289.000 euro mogen de woningen die we hier aanbieden, zeker voor wat deze regio betreft, nog best betaalbaar worden genoemd."





300 meter nieuwe paden

Op en rond de nieuwe wijk zal ook zo'n 300 meter aan nieuwe paden voor fietsers en voetgangers worden aangelegd, mét een rechtstreekse toegang tot het aangrenzende Schiplakenbos. Een zone 30 moet ervoor zorgen dat de nieuwe woonwijk en haar omgeving autoluw worden. De gemeente is blij dat met de komst van de nieuwe woonwijk een jarenlange kankervlek verdwijnt. Toch rees er meer dan vijf jaar geleden in de buurt nog heel wat protest tegen het woonproject, waarop het aantal woningen door de gemeente van 70 werd teruggeschroefd tot de huidige 55.





"Sinds de voorheen al voor overlast zorgende camping in 2000 sloot, was het terrein met vervallen chalets en achtergebleven afval een ware kankervlek", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steven Michiels (Open Vld).





"Het is begrijpelijk dat niet alle omwonenden graag plots een pak nieuwe buren ziet komen, maar het domein ongebruikt laten, was evenmin realistisch. Liever dan het risico te lopen dat het een andere, hinderlijke recreatieve functie zou krijgen, kozen we ervoor het terrein een woonfunctie te geven. Meer dan tien jaar en heel wat gerechtelijke procedures later, kan nu eindelijk met de bouw worden gestart."





In 2020 zullen de eerste bewoners Woonwijk Eekhoornhof kunnen betrekken. (SPK)