Vijfde veldrit in Hever lokte veel deelnemers en toeschouwers Stefan Van de Weyer

17 november 2018

21u24 0 Boortmeerbeek Op de vijfde editie van de veldrit in het Ravesteinpark in Hever kwamen vele honderden veldritfans opdagen om hun helden naar goede prestaties toe te schreeuwen. Het organiserende Koninklijke Wielerclub De Verenigde Sportvrienden zag het met plezier gebeuren, vooral plaatselijke held Jelle Camps kreeg veel bijval op verschillende passages.

Tegelijk kwamen ook vele honderden deelnemers aan de start in de verschillende leeftijdsreeksen in deze wedstrijd behorend tot het klassement van De Moedige Veldrijder. In de voormiddag mochten de masters ouder dan dertig, veertig en vijftig jaar het veld in. Daarna was het de beurt aan de jeugd en finaal de elites en beloften met daarbij Jelle Camps. Op de omloop met een lengte van 2,5 km bevonden zich onder andere een zandbak, balkjes, een brug en uiteraard een feesttent.

Koninklijke Wielerclub De Verenigde Sportvrienden bestaat dit seizoen 75 jaar en kon deze organisatie terecht als mooi orgelpunt bekijken.